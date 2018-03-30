تفاصيل افتتاح «معرض الإسكندرية للكتاب» اليوم

أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بجهود القائمين على تنظيم معرض الكتاب في الإسكندرية، شاكرًا وزارة الثقافة أيضًا. وفق بيان للمحافظة.



وافتتاح المحافظ رفقة وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الجمعة، معرض الإسكندرية للكتاب الذي يمتد في الفترة من 30 مارس وحتى 9 أبريل.



ويشارك في المعرض 150 ناشرًا ويتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والفنية المختلفة.



من جانبها، قالت وزير الثقافة إنَّ الإسكندرية تشهد عددًا من معارض الكتاب خلال الفترة الحالية، وإنَّ هناك دور نشر كثيرة مشتركة تعرض مجموعات مختلفة من الكتب لجميع الأعمار والفئات وبأسعار متفاوتة في متناول الجميع.

