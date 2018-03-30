محافظة القاهرة: تطوير الحجر والبشر يبدأ من الأسمرات

قال اللواء محمد عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنها تتواجد بشكل خاص في منطقة الأسمرات والمناطق المشابهة لها.



وأكد «عبد التواب» في تصريحات لـ«الدستور» أن محافظة القاهرة مهتمة «بتطويرالبشر والحجر» بالتوعية والتثقيف وإقامة مجتمع خالي من الأمية والبطالة والعنف والإدمان.



وأضاف أن محافظ القاهرة سعى لتأهيل ساكني الأسمرات ببعض الحرف عن طريق الدورات التدريبية والتأهيلية.



وأكد أن دور المحافظة لا يتوقف عند التأهيل والتعليم، مشيرًا إلى خلق فرص العمل لقاطني الحي الجديد بتوفير مصدر رزق عقب اكتساب الحرف.