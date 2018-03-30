القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 06:09 م

محافظة القاهرة: تطوير الحجر والبشر يبدأ من الأسمرات

اللواء محمد عبد
اللواء محمد عبد التواب
مصطفى عبدالله
dostor.org/2111195

قال اللواء محمد عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنها تتواجد بشكل خاص في منطقة الأسمرات والمناطق المشابهة لها.

وأكد «عبد التواب» في تصريحات لـ«الدستور» أن محافظة القاهرة مهتمة «بتطويرالبشر والحجر» بالتوعية والتثقيف وإقامة مجتمع خالي من الأمية والبطالة والعنف والإدمان.

وأضاف أن محافظ القاهرة سعى لتأهيل ساكني الأسمرات ببعض الحرف عن طريق الدورات التدريبية والتأهيلية.

وأكد أن دور المحافظة لا يتوقف عند التأهيل والتعليم، مشيرًا إلى خلق فرص العمل لقاطني الحي الجديد بتوفير مصدر رزق عقب اكتساب الحرف.

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