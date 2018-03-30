سكون.. كتر الألم بيموت الإحساس!

أيوه كتر الألم بيموت الإحساس.. لكن!!!

الألم من أهم المحكات اللي بتفاجئك.. بيعرفك على نفسك.. وبيغير فيك كتير.. لكن مبتدركش التغيير ده إلا بعد زوال مسبب الألم وبمرور الوقت بيستمر معاك أثر خفي... تداعيات كل ألم..

أهو الأثر ده فايدته عظيمة عليك برغم إن ظاهره جرح واتحفر جواك!

#الأثر ده هو الدرس اللي بيفكرك متقعش الوقعة دي تاني... هو الحقيقة اللي بتقولك متتوهمش بسهولة.. أو القدر اللي بيقولك.. في حكمة هتفيدك كتير.. الحكاية مش حكاية وجع والسلام!

طب وبالنسبة لإحساسك بيموت فعلًا من كتر الألم؟

في حاجات كتير بتموت آه.. لكن لأنها مكنتش أصلًا على شاكلتها الحقيقية اللي ينفع تستمر بيها!... عادة اللي بيموت إحساس over مش دي شاكلته الحقيقية اللي كان ينفع تستمر بيها!

هتتفاجئ إن الجرح اللي سايبه الألم ده..

هو #نضج متخفي في صورة وجع...

هو #نظره_حقيقية للأمور متخفية في صورة جروح..

هو #تقبُل مكنتش هتقبل بيه بدون ألم..



كتر الألم بيموت الإحساس لكن بيولد أحاسيس تانية خالص...

أحاسيس جديدة.. لكنها واقعية.. هتقويك.. هتديك دفعه من نوع خاص..



(أحيانًا تحتاج إلى أن تصبح يائسًا بعض الشيء لكي تستطيع الوصول إلى أي مكان)

روبرت جرين

في يوم من الأيام هتدرك نعمة الألم.. امشي بس في الطريق ومتقفش..