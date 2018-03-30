16 أبريل.. «دبي» تشهد طرح أول عملة رقمية خارج نطاق الإنترنت

كشفت شركة بريطانية، عن استعداداتها لطرح أول عملة رقمية يمكن التعامل بها خارج نطاق الإنترنت في إمارة دبي أبريل المقبل.



وقالت شركة "أون إي إم"، في بيان اليوم الجمعة، إن الطرح الأولي لعملة "إم كوين" الرقمية سيكون في 16 أبريل المقبل على هامش الملتقى العالمي للبلوك تشين الذي سيقام في مدينة دبي.



وقال الشريك المؤسس ومدير التشغيل لدى الشركة البريطانية، التي تتخذ دبي مقرًا إقليميًا لها، إن تطوير العملة الرقمية "إم كوين" هو نتيجة طبيعية للتطوير الذي تشهده منظومة الشركة التقنية على مدى الأعوام الـ6 الماضية، في ظل الطموح لتوفير خدمات الإنترنت إلى حوالي 3 مليارات من مستخدمي الهاتف المحمول غير المتصلين بالإنترنت حول العالم، وذلك دون الاتصال بالشبكة.



وأضاف حاتم إبراهيم، أن فكرة "إم كوين" مبنية على نموذج عمل قائم أصلًا، وهي ترتكز بالكامل على خدمات الشركة البريطانية المتنوعة، التي تسعى لتوفير خدمات ومحتوى الإنترنت دون الحاجة للاتصال بها، وأيضًا تعتمد على التبادل التجاري خارج نطاق الإنترنت.



وأكد إبراهيم، أن العملة الرقمية الجديدة لن تشهد ارتفاعا أو هبوطا مفاجئين، موضحا أنها ليست عملة تقليدية تدخل في الأسواق للمضاربة، بل هي قائمة على نموذج عمل مبني على شراكات محلية وإقليمية تحدد قيمة العملة نفسها.



وأكمل أن "إم كوين" تخدم المجتمعات التي يتم التداول فيها بشكل سلس من غير تعارض مع أي أنظمة مالية أو أي أنظمة أخرى.