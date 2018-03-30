«دراية» توزع 11 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق

أعلنت شركة دراية المالية، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق التي تبدأ مطلع يناير 2018 حتى 31 مارس الجاري.



وأوضحت الشركة، في بيان، أن إجمالي الأرباح الموزعة يصل 11 مليون ريال سعودي، كما ستكون التوزيعات النقدية على أساس 107،507،035 وحدة قائمة.



وأضافت أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1023 ريال لكل وحدة (10.23 هللة لكل وحدة)، ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هو 1.02%.



وذكرت أن نسبة التوزيع تبلغ 1.02% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ بدء عمليات الصندوق في الـ26 من مارس 2018م.



وأشارت إلى أنه ستكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم أمس الخميس.



وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.



ونبهت الشركة مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.