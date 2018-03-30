خسائر «متلايف» تزيد 160% خلال 2017

أظهرت البيانات المالية لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني زيادة الخسائر بنسبة أكبر من 160% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.



وقالت الشركة في بيان، إنها سجلت خسائر "قبل الزكاة" بنحو 57.80 ألف ريال خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر تقدر بـ21.85 ألف ريال بالعام السابق له، بزيادة تصل لـ164.5%.



وأشارت الشركة، إلى أن ارتفاع صافي الخسائر قبل الزكاة بقيمة 35.95 ألف ريال خلال عام 2017، يرجع نتيجة هبوط صافي نتائج الاكتتاب لأعمال التأمين الطبي بقيمة 37.02 ألف ريال، بسبب زيادة صافي المطالبات المتكبدة، والتي تعود مبدئيًا وبشكل أساسي لمطالبات كبيرة متراكمة مرتبطة بمحفظة التأمين الطبي.



ونوهت الشركة بارتفاع قيمة المصاريف الإدارية والعمومية لعمليات التأمين والمساهمين معًا بنحو4.29 ألف ريال، يقابلها تحسن في صافي نتائج الاكتتاب لأعمال التأمين الأخرى بقيمة 5.17 ألف ريال.