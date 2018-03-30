إنهاء إجراءات سفر 831 شخصًا إلى الجانب الليبى عبر منفذ السلوم

أنهت المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفر 831 شخصًا إلى الجانب الليبي، بينهم 115 مصريا و716 ليبيا.



كما تم إنهاء إجراءات وصول 169 بينهم 145 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015 حتى الآن إلى 388 ألفا و798 مصريا.



وسجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 94 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 144 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.