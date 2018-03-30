أبطال «علي بابا» يشاهدون الفيلم مع الجمهور في أحد مولات مدينة نصر

يشاهد مساء اليوم الفنان كريم فهمي والفنانة أيتن عامر، فيلمهما السينمائي الجديد "علي بابا" برفقة الجمهور داخل أحد مولات مدينة نصر.



وأقيم العرض الخاص للفيلم الأربعاء الماضي، داخل سينما نايل سيتي بكورنيش النيل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والنقاد والصحفيين.



"على بابا" فيلم تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، تأليف كريم فهمى، إخراج وليد الحلفاوى، بطولة كريم فهمى، وأيتن عامر، وصبرى فواز، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، ودارين حداد، وفراس سعيد، وتامر هاشم، وإنتاج أحمد السبكى.