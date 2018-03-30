غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018

يشهد نادي المحامين النهري بالمعادي اليوم، استمرار أعمال تجديد الاشتراكات السنوية والبطاقة العلاجية الخاصة بالعام الحالي 2018، في آخر أيام عملها، ومن المقرر أن تنتهي غدًا السبت، على أن يستمر أعمال تجديد الاشتراك السنوي حتى نهاية العام.



وتلاحظ وجود إقبال ضعيف نسبة للأيام الأخيرة الماضية وشهدت إقبالا شديدا على تجديديات اشتراكات العلاج نتيجة للتطورات التي حدثت في النقابة بشكل عام وظهرت نتائجها على المنظومات المختلفة، ومنها منظومة العلاج، حيث تم رفع سقف العلاج من عشرين إلى ثلاثين ألف جنيه ولبعض الحالات 35 ألفًا، وفقًا لقرارات النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة، بجانب التعاقد مع العديد من المستشفيات التي تقدم خدمات متميزة، وخاصة العسكرية.