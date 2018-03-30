القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
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سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 05:51 م

غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018

غدًا.. آخر يوم لتجديد
الحسين عبيد
dostor.org/2111178

يشهد نادي المحامين النهري بالمعادي اليوم، استمرار أعمال تجديد الاشتراكات السنوية والبطاقة العلاجية الخاصة بالعام الحالي 2018، في آخر أيام عملها، ومن المقرر أن تنتهي غدًا السبت، على أن يستمر أعمال تجديد الاشتراك السنوي حتى نهاية العام.

وتلاحظ وجود إقبال ضعيف نسبة للأيام الأخيرة الماضية وشهدت إقبالا شديدا على تجديديات اشتراكات العلاج نتيجة للتطورات التي حدثت في النقابة بشكل عام وظهرت نتائجها على المنظومات المختلفة، ومنها منظومة العلاج، حيث تم رفع سقف العلاج من عشرين إلى ثلاثين ألف جنيه ولبعض الحالات 35 ألفًا، وفقًا لقرارات النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة، بجانب التعاقد مع العديد من المستشفيات التي تقدم خدمات متميزة، وخاصة العسكرية.

غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018
غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018
غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018
غدًا.. آخر يوم لتجديد بطاقات العلاج للمحامين في 2018
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