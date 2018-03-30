حملات لـ«نظافة الجيزة» استعدادًا للعيد القومي

قال يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل البيئة، إنَّ الهيئة تلقَّت تكليفًا من محافظ الجيزة خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار في شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية.



وأضاف «فايد» لـ«الدستور»، أنَّ أجهزة الهيئة دفعت بفرق من عمال النظافة مدعومين بسيارات نصف نقل وعدد من لوادر والسيارات لتفريغ صناديق القمامة، وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات.



وأكد رفع كل أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات ورش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر، استعدادًا للعيد القومي للمحافظة.

