«ذو حدين».. عندما حوّل البشر أدوات نافعة لأسلحة دمار وقتل (تفاعلي)

الصراع الدائم بين الخير والشر منذ بدء البشرية، جعل البعض يفكر لخدمة الحياة اليومية والتسهيل على غيره في اساليب المعيشة، البعض اخترع العلاج والآخر اخترع المرض او ما يسببه، والبعض اخترع سكين ليجد غيره يقتل بها، مما تسبب في تدمير البيئة من أشياء صنعها الإنسان ظنًا منه أنها تخدمه لكن البعض أساء استخدامها فدمرت توزان البيئة وتسببت في فساد الأرض سواء في البر أو البحر أو الجو. ومع تزامن اليوم 30 مارس مع ذكرى استخدام أول عملية للمخدر الذي تم استخدامه لاحقًا كوسيلة للإدمان وتدمير عدد كبير من الشباب بل والأطفال، ترصد "الدستور" أبرز ما صنع لخدمة الإنسان ثم اصبح سلاحًا ذو حدين في الخير والشر. لمشاهدة المزيد عبر :cross media