خطة لـ«تثقيف» أهالى الأسمرات

قال الشاعر سامي شاكر مدير مديرية ثقافة القاهرة، إنَّ المديرية تتواصل في حي الأسمرات من خلال مشاريع مستقبلية وجارية وأبرزها ورش الرسم والجداريات بالإضافة لتعليم سيدات الأسمرات الراغبات كيفية تصنيع الهاند ميد من ملابس وشنط.



وأكد «شاكر» لـ«الدستور»، أنَّ محافظة القاهرة وجَّهت المديرية لسرعة العمل في المنطقة الجديدة وضرورة تثقيف الأهالي بها.



وأضاف أنَّ المديرية عقدت العزم على تثقف أهالي الأسمرات منذ نشأتها، نظرًا لطبيعة قاطنيها المتواضعين مهنيًا وتعلميًا، مؤكدًا أن المديرية أولت اهتمامًا بالغًا بالأسمرات والمناطق المشابهة من حملات تثقيفية بها ورفع الوعي بالنظافة والانتماء وغيرها.



