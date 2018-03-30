«رقص وألعاب كامب» في احتفالية القرية الفرعونية بيوم اليتيم (فيديو)

نظمت القرية الفرعونية بالتعاون مع جمعية «البردي» الخيرية حفلًا لـ200 طفل يشملوا 3 مدارس بمناطق مختلفة.



بدأ الحفل في الواحدة ظهرًا لـ200 طفل من ثلاث مدارس (فاروق عمر، أحمد شوقي، ومحمد كريم) بمناطق مختلفة، وشملت الفقرات برقص الطلاب على نغمات مختلفة بشكل جماعي، ألعاب الكامب، شو سندريلا.



وقالت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة والأعمال الخيرية، إن القرية الفرعونية نظمت بالتعاون مع جمعية البردي الخيرية، حفلة يوم اليتيم، فيما أوضحت أن الحفلة تشمل على مجموعة مدراس التي ترعاها القرية من محافظة الجيزة، بتقديم يوم ترفيهي، في محاولة لإعطائهم القليل من الاهتمام.



وأضافت أن القرية متكفلة بدار أيتام مرضى السرطان، وهم من ضمن المجموعة المقدم لها الاحتفال، موضحة أن مطرب "أراب أيدول"، أحمد السيد والمطرب أحمد زكريا بتقديم فقرات غنائية للأطفال، من ضمن الحضور للحفل والنجم مكرم منير.