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الجمعة 30/مارس/2018 - 06:20 م

خاص.. نص تقرير وفد البرلمان فى بريطانيا عن قضية «مريم»

مريم
مريم
محمد جعفر
dostor.org/2111136

كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو الوفد البرلماني إلى بريطانيا لمتابعة التحقيقات في مقتل الطالبة المصرية «مريم»، عن إعداد الوفد البرلماني تقرير كامل عن الزيارة لتسلميه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في أول جلسة عاملة قادمة مقررة الاثنين المقبل.

وقال نصر الدين في تصريحات لـ«الدستور»: إن الخطوط الرئيسية للتقرير الذي سيتم عرضه على البرلمان، أولها أن الغرض من الزيارة هي أن تعلم بريطانيا والأجهزة هناك أن مصر ومجلس نوابها حريص على سلامة وحقوق أبنائه في الخارج، كنظام وشكل جديد لم يكن من يحدث من قبل، وأن الدولة المصرية لن تصمت على حق من حقوق أبنائها ولن تقبل إلا بمثول المتهمين إلى محاكمة عادلة تعيد الحق لأصحابه.

وأشار إلى أن ثاني نقطة هي مقابلة جميع المسئولين، في بريطانيا المختصين بالواقعة، سواء في مجلس العموم البريطاني أو الـ«سكوتلاند يارد» جهاز الشرطة البريطانية، أو لجان الصداقة المصرية البريطانية، وتم مقابلة السفير المصري والقنصل المصري والقنصل الإيطالي، في ظل امتلاك «مريم» جنسية إيطاليا أيضًا، إلى جانب والدة الطالبة المصرية، ووالدها والمحامي الخاص بها، وهو مصري الجنسية، كما تم عقد لقاءات مع وكالات الأنباء، وسيتم إيضاح النقاط التي جاءت في تلك اللقاءات التي تناولت التحقيقات ومتابعة القضية وتأكيد حق «مريم» وضرورة سرعة إحالة الجناة إلى النيابة أو جهة التحقيق والمحاسبة.

وتابع أن الزيارة انتهت إلى بعض المعلومات المهمة، وهي أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية، ويتم حاليا بحث الأدلة ومراجعة الكاميرات دون أي تقصير أو تراجع من الجهات البريطانية، كما أن إحالة المتهمين الستة إلى النيابة أو المحكمة متأخر في ظل الأبحاث الطبية الشرعية، لاستيضاح أسباب الوفاة وظروفها، وتحليلات الجثة وغيرها من الإجراءات القضائية والطبية، مشددًا أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتم توجيه اتهامات إلى هؤلاء الستة جناة، الذي قاموا بهذا العمل غير الإنساني.

ولفت إلى أنه من خلال ما تم الاطلاع عليه من قبل الوفد المصري، فتبين أنه بالفعل حدث إهمال في المستشفى، الذي استقبل حالة مريم بعد الاعتداء عليها، منوهًا بأن مريم وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها في القلب، وتم تجاهل الإصابة من قبل المستشفى في المخ، وهو ما أدى إلى خلل طبي أسفر عن وفاة الطالبة، مؤكدًا أن المستشفى لم تقم بالدور الطبي المعتاد على أكمل وجه، لدرجة أنه تم إخراجها من المستشفى بعد ثلاث ساعات، على أساس أنها سليمة، رغم أنها في ذات الوقت وبالاستناد إلى صورة الأشعة التي تم إجرائها في نفس المستشفى تؤكد وجود نزيف.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس العموم البريطاني، وأكدوا أنهم سيقدمون استجواب في مجلس العموم عن المسئولين عن هذه الواقعة، في ظل أنها أودت بحياة مواطنة على أراضيهم كما أنها تضر سمعة بريطانيا، منوهًا إلى أن الصحافة البريطانية تحدث عن أن مريم أثبتت أن هناك فشلا في مستوى الصحة في بريطانيا.

وأكمل أن تم التنسيق مع أعضاء غرفة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، للتواصل والإخطار بكل ما هو جديد وأخذ القضية على محمل الجد، والتأكد من كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها وعدم التهاون مع المقصرين أو الجناة.

ونوه إلى أن تم التنسيق أيضًا مع وزير الخارجية سامح شكري، لإصدار قرار للسفارة المصرية ببريطانيا، بأنه يتم نقل جثمان الطالبة المصرية مع والدتها ووالدها وشقيقتها وشقيقها إلى مصر، بعد استيفاء إجراءات الطب الشرعي هناك، على نفقة الدولة حتى المصرفات الاعتيادية.

وأكد أن المواطن المصري لا بد أن يعلم أنه في دولة تحترم قيمته وكيانه، على أرض الوطن، ورسالة إلى كل دول العالم، أن مصر لن تترك أبنائها وستسعى للحصول على حقوقهم في حالة تعرضهم لأي مضايقات أو تجاوزات في أي دولة أخرى.

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