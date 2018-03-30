القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 04:52 م

شركة أمريكية تصمم تطبيقًا للتجسس على مستخدمى «آيفون» عبر «واتس آب»

آيفون
آيفون
وكالات
dostor.org/2111130

قامت شركة أمريكية بتطوير تطبيق جديد يتيح للآخرين التجسس على ما تفعله باستخدام "واتس آب".

خصصت الشركة تطبيق "chatwatch" لمستخدمي آى فون، حيث يمكنه استغلال بيانات "واتس آب" سواء إن كنت "أون لاين" أو مفعلًا ميزة إخفاء "آخر ظهور" للتجسس عليه.

يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي في التعرف على موعد ذهابك للنوم، وكم عدد ساعات نومك في اليوم، بالإضافة لقدرته على معرفة إذا كان يتحدث مع شخص معين بشكل مكثف خلال اليوم.

وهذه الميزة قد تتيح للمدراء التعرف على مدة استخدام الموظفين لتطبيق واتس آب خلال ساعات العمل.

يبلغ سعر التطبيق دولارين فقط، وهو متاح فقط لنظام آي أو إس، وفقًا لما ورد في موقع مترو البريطاني.

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