«الحجّ المقدّس».. تفاصيل رحلة 500 مسيحي من مصر إلى القدس (تفاعلي)

في الوقت الذي أصدرت فيه إسرائيل تقييد وصول المسيحيين من غزة إلى القدس، في عيد القيامة المجيد، هذه الأيام وستسمح بدخول من هم فوق 55 عامًا فقط، من أجل الصلاة في كنيسة القيامة، أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا بالأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، للإطلاع على آخر التطورات والأوضاع بخصوص دير السلطان، بعد أن نظّمت الكنيسة المصرية وقفة احتجاجية منذ أيام اعتراضًا على تعطيل إسرائيل الحصول على حقها في الدير واحتجاجًا على تركيب أبواب جديدة لدير السلطان من قِبل الأحباش وإزالة الأبواب القديمة دون علمه.



ولعلنا نتذكر منذ أسابيع قليلة، أغلقت كنيسة القيامة بالقدس أبوابها، احتجاجًا على فرض إسرائيل لإجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية.



يقول زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن، إنّ الكنيسة ستُغلق حتى إشعار آخر، حيث اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس خطوة نادرة تتمثل في إغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجًا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.



قبيل فترة الاحتفالات بعدة أسابيع، كان عدد من المصريين يُبيّتون النيّة إلى الحج وزيارة كنيستي المهد والقيامة في مدينة القدس بفلسطين المحتلة، ليفتح الأمر جدلًا حول كيفية إتاحة سفر الأقباط إلى إسرائيل.



