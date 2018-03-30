القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 04:44 م

«كلنا معاك من أجل مصر» تطالب بالمحافظة على روح الانتخابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رامى حسين
dostor.org/2111126

وجه المستشار مراد خضر، أمين المهنيين بحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، التهنئة للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي علي النتيجة المبدئية للانتخابات الرئاسية، متمنيًا له العون والتوفيق نظرًا لأن الفترة القادمة أصعب وتشمل مراحل كثيرة وتزدهر البلاد فيها بصورة ملحوظة.

وطالب خضر، فى تصريحات صحفية، جموع الشعب المصري أن يقف جنبًا إلي جنب مع القيادة السياسية الحالية، وأن يحافظ علي الروح الوطنية التي كانت أمام لجان الاقتراع، مشيدًا بدور الشعب منذ ثورة 30 يونيه وحتى الآن، خاصة المرأة المصرية التي دفعها حبها للوطن المشاركة وبدور فعال في الانتخابات الرئاسية.


وأضاف خضر أن الانتخابات الرئاسية الحالية هى أول انتخابات نزيهة تمر بها البلاد، وشارك الشباب في الانتخابات بدور ملحوظ وذلك لإحساسهم بالمستقبل القادم، قائلًا: "مظاهر الرقص والزغاريد أمام اللجان تعبر عن مدي فرحة المصريين وثقة الشعب فى القيادة السياسية الحالية"، لافتًا إلى أن الجدل حول دعوات حشد المواطنين بالرشاوى ليس لها صحة من الأساس، معتبرًا أن الدولة تمر بمؤامرة كبيرة من الخارج.

وأعلن خضر أن حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بدأت جهودها منذ فترة كبيرة قبل بدء عملية الاقتراع، وكان التعامل مع النقابات بداية من نقابة المعلمين والمحامين والتطبيقين، مشيرًا إلى أن الحملة جمعت استمارات من أجل مصر كأول خطوة لها.

وناشد خضر الرئيس القادم لمصر أن يهتم بالشباب بتوفير فرص عمل لهم، والتركيز علي تحسين مستوي الصحة والتعليم، والنظر إلي الناحية الصناعية والزراعية.

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