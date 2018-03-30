بيتر ميمى يبحث عن 200 شاب لتصوير «حرب كرموز»

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد «حرب كرموز» المقرر طرحه بدور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.



وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل، أن مخرجه بيتر ميمي يبحث عن 200 شاب لتصوير مشهد، يوم الأربعاء المقبل، داخل الديكورات المخصصة بمدينة الإنتاج الإعلامي.



ويعتبر «حرب كرموز» أول بطولات أمير كرارة المطلقة فى عالم السينما، حيث يتبقى له أسبوعا وينتهى تصويره، ويدخل المونتاج والمكساج، ليكون جاهزًا للعرض.



يشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنانة غادة عبد الرازق، فتحى عبد الوهاب، روجينا، والنجم العالمى بويكا، إيمان العاصى، دياب، محمد على رزق، محمود حجازى، إسلام جمال، وآخرون، قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.