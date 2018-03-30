بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى

خضعت الفنانة الشابة سمر جابر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد محمود، ماكياج لميس عدلي، تصفيف شعر يوسف الأشقر.



وطلت "سمر" بألوان مبهجة وبمكياج خفيف وتجسد خلال جلسة تصوير فنانة تشكلية ترسم لوحات، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



من جانب آخر، انتهت "سمر" من تصوير دورها فى مسلسل "بيت السلايف" المعروض حاليًا على قناة أبو ظبى، وتشارك فى العمل إلى جانب بوسى، عبير صبرى، منة فضالى، حازم سمير، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، طارق صبرى، مى فخرى، شيرين أبو العز وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.