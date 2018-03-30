القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
لايف ستايل
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:38 م

بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى

سمر جابر
سمر جابر
محمود عبد الناصر
dostor.org/2111123

خضعت الفنانة الشابة سمر جابر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد محمود، ماكياج لميس عدلي، تصفيف شعر يوسف الأشقر.

وطلت "سمر" بألوان مبهجة وبمكياج خفيف وتجسد خلال جلسة تصوير فنانة تشكلية ترسم لوحات، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جانب آخر، انتهت "سمر" من تصوير دورها فى مسلسل "بيت السلايف" المعروض حاليًا على قناة أبو ظبى، وتشارك فى العمل إلى جانب بوسى، عبير صبرى، منة فضالى، حازم سمير، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، طارق صبرى، مى فخرى، شيرين أبو العز وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى
بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى
بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى
بالصور.. سمر جابر فى جلسة تصوير بالفن التشكيلى
ads
الآن

مذكرة تطالب بوقف انتخابات «الوفد»

تفاصيل رسالة بوتين للسيسى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية

مسابقة رياضية بـ«نوتنجهام» لجمع التبرعات لإعادة جثمان مريم لمصر

انفراد.. «المجتمعات العمرانية» تبدأ تنفيذ حي جديد بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

ألبومات الصور

مؤتمر صحفى للسيد البدوى فى انتخابات الوفد

أول محجبة تقترب من حصد لقب «ملكة جمال إنجلترا» (صور)

بالفيديو.. محمد صلاح ينتظر محبيه على سلالم نادى الجزيرة

خاص بالصور.. «الدستور» يكشف لوكيشن «أهو ده اللى صار»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

كشكول

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأزهر ينظم سلسلة ندوات لـ"شومان وعفيفى" بمعرض الكتاب

ننشر جدول امتحانات المستوي الرفيع للفصل الدراسي الثاني

محمد أنور عميدا لكلية صيدلة الأزهر بأسيوط

الأمصار

10 شهداء و1200 جريح في مسيرات يوم الأرض بغزة

وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين واصابة اكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

ملاحقة أمنية لعناصر «داعش» في الحدود العراقية الأردنية

مدفعية الاحتلال تستهدف مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة.

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تعقد مؤتمراً صحفيا الساعة 6:30 مساء.

ads
منوعات

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك