روسيا: النائب العام يوجّه بفحص المراكز التجارية عقب حريق كيميروفو

أعلن النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن المراكز التجارية في الأقاليم الروسية ستخضع للفحص خلال شهر واحد، وذلك بعد حريق أودى بحياة العشرات في «كيميروفو» شرقي روسيا، الأحد الماضي.



وقال تشايكا، للصحفيين، خلال جولة عمل إلى مدينة يكاترينبورج، وسط البلاد: «وجهتُ بفحص المراكز التجارية في أنحاء روسيا، بغض النظر عن حجمها، والأقاليم التي تشهد أوضاعًا أصعب من غيرها سيزورها ممثلون عن النيابة العامة لتنسيق العمل، على أن يستكمل تنفيذ المهمة خلال شهر واحد»، مضيفًا أنه في حال اكتشاف مخالفات فسيتحمل مرتكبوها المسئولية، بما في ذلك الجنائية.



وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مأساة كيميروفو في 25 مارس، إذ أسفر حريق في مركز تجاري مزدحم بالمتسوقين عن مصرع 64 شخصًا، بينهم 41 طفلًا، وإصابة 79 آخرين، 27 منهم من الأطفال.

