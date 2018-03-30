شاهد.. «البدوي» قبل انتخابات «الوفد»: رفضت رئاسة الحكومة مرتين

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، إنه شرف بأن يكون أحد أعضاء الهيئة الوفدية، كما شرف بتكليفه لرئاسة الوفد لدورتين متتاليتين.



وخاطب أعضاء الهيئة الوفدية قائلا إنه يستمد قوته منهم وإن بيت الأمة أعلن على لسان رئيسه فى أن مصر لن تورث وخرج شباب الوفد وقياداته وكانت أعلام الوفد الوحيدة في ساحة التحرير وأعلن مطالب الثورة بإسقاط الدستور وتشكيل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطنى عندما ترك الجماهير ميدان التحرير.



وأكد أن الوفد لم يهادن فى حق من حقوق الأمة، كما انطلقت جبهة الإنقاذ من الوفد والتى استمرت إلى أن سقط النظام، مشيرًا إلى أنه رفض تشكيل الحكومة مرتين في عهد الإخوان والمجلس العسكري وكذلك رفض 20 مقعدًا فى البرلمان بالتعيين، مؤكدًا أن الوفد لا يسعى للسلطة بقدر ما يسعى لصالح الوطن.



وأضاف "البدوي": رفضت رئاسة الحكومة مرتين في عهد الإخوان والمجلس العسكري، وكان الوفد هو الحزب الأقوى وخاض انتخابات النواب الأخيرة وحصل على 44 مقعدًا ولم ينفق مليمًا من خزينة الحزب وكان الإنفاق من تبرعات الأعضاء.



وأكد أن الوفد له وكيل فى البرلمان فى مواجهة الأغلبية البرلمانية و3 رؤساء لجان وفازوا بمقاعدهم فى مواجهة الأغلبية البرلمانية.



ودعا لوأد فتنة التفرقة بين الوفديين القدامى والمستجدين، مؤكدًا أن الوفد ضرب نموذجا للديمقراطية فى عام 2010 عندما فاز البدوى برئاسة الوفد بعد دورة الدكتور محمود أباظة.



وأكد أنه ينعم بحب الوفديين التى ستظل طوقا فى عنقه وسيظل مهموما بالوفد.