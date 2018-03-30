لمَن صوّت السيد البدوى فى انتخابات «الوفد»؟

رصدت عدسة «الدستور»، لحظة إدلاء الدكتور السيد البدوي، بصوته في الانتخابات التي يجريها حزب "الوفد" لاختيار رئيسه.



وعلّم "البدوي" على المرشح رقم 2 في قائمة المرشحين، وهو المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب الحالي.



ويحاول الدكتور السيد البدوي، منع المستشار بهاء أبو شقة، من تولي رئاسة الحزب، ودعم المهندس حسام الخولي.



ويسعى "البدوي" إلى محاولة عدم تفتيت الأصوات الرافضة لتولي أبو شقة، من خلال دعوة الخولي وياسر حسان إلى تنازل أحدهما لصالح الآخر، في ظل أن الاثنين لهما نفس التوجه.



وكشف مصدر وفدي مطلع أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اجتمع أمس بالمرشحين لرئاسة الحزب الدكتور ياسر حسان والمهندس حسام الخولي، لمطالبة أحدهما بالتراجع عن الترشح ودعم الآخر لتصب الأصوات في صالح أحد المرشحين، وتقلل من فرص فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة المرشح على رئاسة «بيت الأمة».



وأكد المصدر فشل المحاولات لإقناع الدكتور ياسر حسان أو المهندس حسام الخولي بالتراجع عن الترشح لصالح الآخر، وأصرا على استكمال المعركة الانتخابية.