الجارديان: حرب العراق وسعت الفجوة بين الشعب والحكومة البريطانية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه على الرغم من مرور 15 عامًا على حرب العراق إلا أنها ما زالت تؤثر على الحياة السياسية في بريطانيا.



وتابعت الصحيفة أن حرب العراق أسفرت عن مقتل ما يقدر بمليون شخص وزعزعت منطقة الشرق الأوسط بكاملها كما أنها أنتجت عددًا لا يحصى من المتشددين الذين يحملون السلاح، بالإضافة إلى التأثير السياسي على بريطانيا.



وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء صعود زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن وصعود أسمهم كانت رفضه التام لحرب العراق، فهو مؤمن بأن هذه الحرب لم تكن شرعية، وتعهد في حال فوزه بمنصب رئيس الوزراء سيعتذر عنها.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب موقف كوربن من الحرب على العراق، لم يتمكن معارضوه في الحزب من إيجاد منافس له، فهو المرشح الوحيد الذي لم تتلطخ يداه بالتصويت لصالح الحرب.



وأوضحت الصحيفة أن هذه الحرب وراء عدم قدرة توني بلير، رئيس الوزراء السابق، في إلقاء أي خطاب أمام أعضاء الحزب حتى اليوم، كما تجاوز الأمر حزب العمال، ووصل إلى زعزعة الثقة بين الرأي العام وهيئات الدولة، وكشفت بعض استطلاعات الرأي عن أن 60% من البريطانيين فقدوا الثقة في أعضاء الحكومة، وأصبح السياسيون البريطانييون يجدون صعوبة كبيرة في إقناع المواطنين بأبسط الأمور.