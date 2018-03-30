مؤتمر صحفى للسيد البدوى فى انتخابات الوفد

بالفيديو.. محمد صلاح ينتظر محبيه على سلالم نادى الجزيرة

على عتبات سُلم الجزيرة، المتدلي من كوبري أكتوبر، يقف محمد صلاح بابتسامة تُزين وجهه بعد كل هدف أحرزه وأعلى من قدره في العالم، ليصل بعقده في نادي ليفربول الإنجليزي لـ220 مليون يورو، بذلك يكون اسمه ضمن ...