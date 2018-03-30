قبل انتهاء التصويت.. تعرف على قرارات مرشحي رئاسة الوفد حال فوزهم

قطع مرشحو الانتخابات الداخلية لحزب الوفد على منصب رئيس الحزب، العديد من الوعود التي يسعون لتحقيقها حال فوزهم بهذا المنصب، «الدستور» حاورت المرشحين الأربعة ورصدت أبرز تلك الوعود.



أبوشقة: منح «البدوي» رئاسة الحزب الشرفية



تعهد المستشار بهاء الدين أبوشقة، حال فوزه برئاسة الحزب، أن أول قراراته ستكون تكريم رئيس الحزب المنتهية ولايته، الدكتور السيد البدوي، ومنحه رئاسة الحزب الشرفية، وإعادة تدريب الكوادر، وإنهاء كافة الأزمات المالية التي يعاني منها الوفد.



الخولي: سأعمل على تفعيل عمل السكرتارية العامة وتطوير المقرات بالمحافظات



كشف المهندس حسام الخولي، عن أولى القرارات التي سيتخذها حال فوزه برئاسة الوفد، موضحًا أن أول تلك القرارات هي تطوير كافة مقرات الحزب في المحافظات والمراكز المختلفة وإمدادها بوسائل تقنية حديثة لتسهيل التواصل، بالإضافة إلي مراجعة العمل التنظيمي داخل الحزب، وكذلك إعادة تفعيل عمل السكرتارية العامة.



علاء الشوالي: رفع قيمة اشتراكات العضوية لـ50 جنيهًا لزيادة موارد الحزب



وقال علاء الشوالي إن أولى قراراته، عقب فوزه برئاسة الوفد، تتمثل في أن يكون نظام العمل بالوفد يحاكي نظام الدولة، والتوجه نحو تثقيف الشباب سياسيًا وتنمية مهاراتهم، وتبني رؤية زيادة قيمة اشتراكات الأعضاء لـ50 جنيهًا لزيادة موارد الحزب.



حسان: تعيين مجلس إدارة جديد للجريدة.. وتأسيس وكالة إعلانية



أعلن الدكتور ياسر حسان أن أول قراراته ستكون حال فوزه في الانتخابات الداخلية لمنصب رئيس الوفد، هو تعيين مجلس إدارة جديد لجريدة الحزب للبدء في إعادة هيكلتها وتأسيس وكالة الوفد للإعلان، وهو المشروع الذي تأخر ثلاثون عامًا من أجل جلب موارد مادية للوفد.