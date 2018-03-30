جمارك الأقصر تضبط محاولة تهريب زجاجات خمور وهواتف محمولة

تمكنت إدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة شحات الراوى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الخمور والهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران رقم 483، القادمة من مطار القاهرة، اشتبه حلمى وصفى يواقيم، مدير إدارة بالوردية، فى الراكب «ب. أ. م» 30 سنة - مصرى، يحمل الجنسية الأمريكية، قادما من نيويوك - القاهرة - الأقصر (كونكشن)، حيث بدت على وجهه علامات الارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها رسوما جمركية من عدمه، أجاب بالنفى.



وبالعرض على إبراهيم عبدالقادر، نائب مدير الوردية، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة زينب الضوى مأمور الفحص، تحت إشراف محمد يونس، مدير إدارة الفحص بالأشعة، حيث تلاحظ وجود عدد من زجاجات الخمور والهواتف.



وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته، من أسامة عبده رئيس قسم، ورومانى وليم مأمور التفتيش، ومحمد المغربى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى، وسعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركى، فتبين وجود 7 زجاجات مشروبات كحولية، و5 هواتف محمولة «آيفون»، مخبأة بين طيات ملابسه، وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألفا و451 جنيها.



وقرر عبدالمالك عبدالراضى، مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.



وطلب الراكب التصالح، وقام بسداد التعويض الجمركى المستحق، والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.