القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
اقتصاد
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:21 م

جمارك الأقصر تضبط محاولة تهريب زجاجات خمور وهواتف محمولة

جمارك الأقصر
جمارك الأقصر
راندا التوني
dostor.org/2111110

تمكنت إدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة شحات الراوى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الخمور والهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران رقم 483، القادمة من مطار القاهرة، اشتبه حلمى وصفى يواقيم، مدير إدارة بالوردية، فى الراكب «ب. أ. م» 30 سنة - مصرى، يحمل الجنسية الأمريكية، قادما من نيويوك - القاهرة - الأقصر (كونكشن)، حيث بدت على وجهه علامات الارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها رسوما جمركية من عدمه، أجاب بالنفى.

وبالعرض على إبراهيم عبدالقادر، نائب مدير الوردية، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة زينب الضوى مأمور الفحص، تحت إشراف محمد يونس، مدير إدارة الفحص بالأشعة، حيث تلاحظ وجود عدد من زجاجات الخمور والهواتف.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته، من أسامة عبده رئيس قسم، ورومانى وليم مأمور التفتيش، ومحمد المغربى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى، وسعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركى، فتبين وجود 7 زجاجات مشروبات كحولية، و5 هواتف محمولة «آيفون»، مخبأة بين طيات ملابسه، وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألفا و451 جنيها.

وقرر عبدالمالك عبدالراضى، مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

وطلب الراكب التصالح، وقام بسداد التعويض الجمركى المستحق، والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ads
اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ اسبوع

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

مذكرة تطالب بوقف انتخابات «الوفد»

تفاصيل رسالة بوتين للسيسى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية

مسابقة رياضية بـ«نوتنجهام» لجمع التبرعات لإعادة جثمان مريم لمصر

انفراد.. «المجتمعات العمرانية» تبدأ تنفيذ حي جديد بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

ألبومات الصور

مؤتمر صحفى للسيد البدوى فى انتخابات الوفد

أول محجبة تقترب من حصد لقب «ملكة جمال إنجلترا» (صور)

بالفيديو.. محمد صلاح ينتظر محبيه على سلالم نادى الجزيرة

خاص بالصور.. «الدستور» يكشف لوكيشن «أهو ده اللى صار»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

نادر السيد: متواجد فى القاهرة وتحت أمر الوطن فى أى وقت

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

كشكول

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأزهر ينظم سلسلة ندوات لـ"شومان وعفيفى" بمعرض الكتاب

ننشر جدول امتحانات المستوي الرفيع للفصل الدراسي الثاني

محمد أنور عميدا لكلية صيدلة الأزهر بأسيوط

الأمصار

10 شهداء و1200 جريح في مسيرات يوم الأرض بغزة

وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين واصابة اكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

ملاحقة أمنية لعناصر «داعش» في الحدود العراقية الأردنية

مدفعية الاحتلال تستهدف مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة.

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تعقد مؤتمراً صحفيا الساعة 6:30 مساء.

ads
منوعات

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك