نبيل شلبى: انتخابات الوفد مراقبة بكاميرات حديثة

قال نبيل شلبي، رئيس بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، إن المجلس تلقى إفادة من الدكتور السيد البدوي، للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب بشكل كامل، مؤكدًا أن رئيس المجلس أبدى ترحيبه بإدارة العملية الانتخابية.



وأضاف «شلبي»، أن الأمور تسير بشكل طبيعي، خاصة أن اللجان تتم مراقبتها بكاميرات متصلة بغرفة عمليات مركزية بالحزب، لافتًا إلى أن عملية الفرز ستتم في البهو الرئيسي داخل الحزب، وليس في الخيمة الانتخابية، مع دخول وكلاء المرشحين؛ منعًا لأي مداخلات ومغالطات، والمرشحين أنفسهم إذا طلبوا ذلك.



ودعا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث كان قد قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة أربع سنوات، وبالتالي لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالي.



ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم كل من بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولي، وياسر حسان، وعلاء شوالي.