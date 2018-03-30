القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 04:16 م

تجديد حبس عاطل بتهمة «إلقاء زوجته من البلكونة» فى السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى حربى – عادل عبدالعال
dostor.org/2111106

قررت نيابة السلام أول، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإلقاء زوجته من البلكونة، محاولًا قتلها، وذلك بعد أن اعترف بتفاصيل الجريمة أمامها.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بأن «محمد. ال. أ. غ» 51 سنة، عاطل، وشهرته «غزال»، تعدى على زوجته بالضرب، وألقاها من شرفة المنزل، ما أدى لإصابتها بـ«نزيف في المخ، وجرح نافذ بالبطن»، وتم نقلها إلى قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش.

وبإجراء التحريات، بمعرفة الرائد محمد البغدادى، معاون مباحث القسم، وبسؤال الجيران، اتهموا زوجها بارتكاب الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث لضبط المتهم بمنطقة النزهة، بإشراف العميد محمود هندى، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وبرئاسة العقيد أيمن صلاح، مفتش المباحث، تم القبض عليه بمعرفة النقيب محمد جودة، معاون مباحث القسم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر رقم 2949 جنح السلام أول بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.

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