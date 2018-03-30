«الخارجية»: إعداد مؤتمر إقليمي إفريقي لتبادل الخبرات بشأن الانتخابات

أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقي يقوم حاليًا بالإعداد لمؤتمر إقليمي على الساحة الإفريقية بمشاركة مصر، والذي سيضم، كل الهيئات المشرفة عن الانتخابات في الدول الإفريقية لتبادل الخبرات، وتقييم التجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة المصرية.



وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "إن ملاحظات بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، تعد ملاحظات أولية وستصدر بشكل نهائي خلال الثلاثة أشهر القادمة، وستكون محلًا للاعتبار من جانب وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للانتخابات".



وأوضح، أنه فيما يتعلق بعدم إدراج الاتحاد الإفريقي ضمن المنظمات التي تتابع العملية الانتخابية من قبل الهيئة، وهو ما أثر علي عمل عدد من مندوبي البعثة في بعض اللجان- إنه سيتم تلافي ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي كان من أوائل المنظمات التي تم دعوتها للمتابعة، ولكنه استغرق مدة شهر ونصف للرد ووصلت بعثته إلى القاهرة متأخرة مقارنة بالبعثات الأخرى.



وعن إشادة بعثة الاتحاد الإفريقي بدور المرأة في العملية الانتخابية أكد لوزا أن هذا ليس مستغربًا على المرأة المصرية والتي تشارك بكثافة في كل الاستحقاقات الانتخابية.



موضحًا، أن ذلك سيكون محلًا لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الأخرى.



وأشاد، بأهمية مشاركة الاتحاد الإفريقي في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية.



وأوضح، أن حرص مصر على هذه المشاركة تؤكد أهمية البعد الإفريقي في سياسة مصر الخارجية، والذي تبلور بعد ثورة يونيو.



وأشار، إلى أن مصر عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وبالتالي فمن الطبيعي التفاعل مع الدول الإفريقية، وأن يكون هناك قدر من التضامن من جانب الاتحاد الإفريقي في مرحلة مهمة من التاريخ المصري.



ونوه، بأن مصر تشارك من جانبها في متابعة عدد كبير من الانتخابات في إفريقيا، والتي كان من بينها الانتخابات في مالي والتي ووصلت فيها نسبة المشاركة إلي ٣٠٪‏.

