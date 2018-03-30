«أبوسمبل» يستقبل ألف سائح عقب تحسن الأحوال الجوية

قال حسام عبود، مدير عام آثار أبوسمبل جنوب أسوان، إن حركة السياحة الوافدة لزيارة معبدى أبوسمبل "رمسيس الثانى، ونفرتارى" عادت، اليوم الجمعة، إلى طبيعتها عقب انتظام الحركة المرورية على طريق أسوان - أبوسمبل، لتحسن حالة الطقس وانتهاء العاصفة الترابية التى اجتاحت المحافظة بالكامل على مدار اليومين الماضيين.



وأضاف عبود، في تصريح صحفي، أن معابد أبوسمبل استقبلت ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، أقلتهم حافلات سياحية ونحو 5 رحلات طيران بين مطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين، بالإضافة إلى 3 بواخر سياحية.



وأشار عبود إلى أن المعبد فتح أبوابه منذ الخامسة صباحًا أمام الحركة السياحية، وتم توفير مولدي ديزل لتوفير الطاقة الكهربائية للمعبد بدءًا من بوابات الدخول وحتى قدس الأقداس داخل المعبد طوال الفترة الماضية.