«القابضة للتشييد»: «ريل مارك» حققت طفرة بمبيعات الشركات التابعة

أكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن "ريل مارك للتسويق العقارى"، إحدى الشركات التابعة، تعد نموذجًا لاستراتيجية الشركة القابضة التى انتهجتها منذ 4 سنوات فى بحث آليات تعظيم الأصول المملوكة للشركات التابعة وتأسيس شركات منبثقة بأفكار ورؤى جديدة تتلاءم مع متغيرات السوق.



وأشار حجازى، فى بيان اليوم على هامش معرض سيتى سكيب مصر ،2018 والذى تشارك به شركة ريل مارك للتسويق العقارى للعام الثانى على التوالى، إن "ريل مارك" منذ إطلاقها فى السوق المصرية من عامين استطاعت تحقيق طفرة فى حجم مبيعات الشركات التابعة للقابضة والتى تتولى الترويج لمشروعاتها.



وتابع: حيث كانت تلك الشركات لديها قبل تأسيس "ريل مارك" مخزونًا من الوحدات السكنية يقدر بحوالى مليار ونصف مليار جنيه، وفور تأسيس الشركة وتوليها مسئولية الترويج باتباع أحدث الآليات التسويقية ووضع التسهيلات التى تتناسب مع احتياجات العملاء، تم الانتهاء من بيع كامل المخزون للشركات وطرح مشروعات ومراحل جديدة يتم بيعها وتسويقها فوريًا بعد أيام من طرحها.



من جانبها، أكدت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ريل مارك" للتسويق العقارى، أن الشركة تدرس دائمًا احتياجات القطاع العقارى والعملاء ومطالب الشرائح المختلفة للخروج بمزيج من التسهيلات وآليات السداد المبتكرة بالمشروعات بما يسهم فى دفع معدلات التسويق.



وأضافت أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على الاستعانة بالخبرات الإدارية والتسويقية والقانونية، حيث ركزت على أن تصبح"ريل مارك" شبيهة بشركات القطاع الخاص الكبرى.



وأوضحت أن الشركة استطاعت، بناء على تطبيق تلك الاستراتيجية، تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من ملياري جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للشركة القابضة وتسعى لتتخطى حاجز الثلاثة مليارات جنيه خلال 2018.