القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 04:07 م

«علام» يدين استخدام إسرائيل القوة لقمع مظاهرات «يوم الأرض»

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أ ش أ
dostor.org/2111100

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة قمعَ قواتِ الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لمظاهرات الشعب الفلسطيني ومسيراته، التي خرجت اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى "يوم الأرض" و"مسيرات العودة"، الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين (حتى الآن)، وإصابة أكثر من 600 آخرين.

وشدد مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، على دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، في انتفاضته ومسيراته من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة، وعودتهم لديارهم، والدفاع عن مدينتهم المقدسة وعاصمة دولتهم الأبدية.
مطالبًا المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع، من أجل استعادة أرضهم المحتلة.

ودعا مفتي الجمهورية، إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يُقصد بها تغيير طابع مدينة القدس، أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية، وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار فضيلة المفتي، إلى ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية ذات الصلة التي تعبِّر عن الإرادة الدولية الرافضة بكل قوة للقرار الأمريكي المجحف والباطل تجاه القدس.

مشددًا على أن عروبة القدس وهويتها غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن كل شعوب ودول العالم الإسلامي ترفض رفضًا قاطعًا كافة محاولات قوات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية والإسلامية.

كما طالب كافة دول العالم الإسلامي والعربي والمنظمات والهيئات ذات الصلة بتكثيف جهودها والاستفادة من المواقف الدولية، ومواقف الاتحاد الأوربي الداعمة للحق الفلسطيني، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكثيف الجهود والتكاتف التام من أجل تثبيت حالة الإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كافة حقوقه، وخاصة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

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