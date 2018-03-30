«كلنا معاك»: دعوات حشد المواطنين للانتخابات بالرشاوى غير صحيحة

توجه المستشار مراد خضر، أمين المهنيين بحملة «كلنا معاك من أجل مصر» بالتهنئة للشعب المصرى، لما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات بتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات التي أجريت على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.



وطالب «خضر» جموع الشعب المصري أن يقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية الحالية، وأن يحافظ على الروح الوطنية التي كانت أمام لجان الاقتراع، مشيدًا بدور الشعب منذ ثورة 30 يونيو وإلى الآن وخاصة المرأة المصرية التي يدفعها حبها للوطن للمشاركة وبدور فعال في الانتخابات الرئاسية.



وقال أمين المهنيين فى بيان له اليوم، إن الشباب شارك في الانتخابات بدور ملحوظ لإحساسهم بالمستقبل القادم، مضيفًا أن مظاهر الرقص والزغاريد التي كانت أمام اللجان تعبر عن مدى فرحة المصريين وثقة الشعب فى القيادة السياسية الحالية، لافتًا إلى أن الجدل حول دعوات حشد المواطنين بالرشاوى ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن هناك مؤامرات كبيرة تحاك ضد الدولة.



وأكد «خضر» أن جميع الحملات الشعبية لتأييد الرئيس السيسي كانت يدًا واحدة وتعمل بحب وإخلاص لأجل مصلحة البلاد، مطالبًا وسائل الإعلام أن توضح إنجازات الرئيس السيسي التي أقيمت في الأعوام السابقة لكي يكون الناس على دراية بها.