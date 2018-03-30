روسيا تطرد دبلوماسيًا فنلنديا من موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الجمعة، أن روسيا طردت دبلوماسيا فنلنديا من موسكو، في رد على إجراء مماثل اتخذته فنلندا، على خلفية قضية تسميم العميل الروسي، سيرجي سكريبال، في بريطانيا.



ذكرت ذلك قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها استدعت سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا التي طردت دبلوماسيين روس من أراضيها؛ لإخطارهم بالإجراءات التي تبنتها روسيا تجاه بلدانهم.