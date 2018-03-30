الشاب خالد لـ«الدستور»: كبرت على أغاني عبدالحليم حافظ

تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، أشهر المطربين المصريين على مدار عقود مضت.



وبهذه المناسبة، وقال النجم الجزائري الشاب خالد، أن «حليم» هو أحد أهم مطربي الوطن العربي، وهو المدرسة التي تعلمت منها الأجيال.



وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: « في أي جلسة أو عند ذكر أي موضوع يخطر على بالي العندليب الأسمر، وبليغ حمدي، وفريد الأطرش، وأم كلثوم، وعبدالوهاب».



وتابع: «الغناء المصري توهني، كبرت به، وعندما حصلنا على الاستقلال في الجزائر، أول من علمني كان مصريًا وجميع الأساتذة مصريين وفلسطينين وسوريين»



