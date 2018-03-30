القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
عالم
الجمعة 30/مارس/2018 - 03:00 م

أمريكا تعتزم فحص حسابات التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرات

حسابات التواصل الاجتماعي
حسابات التواصل الاجتماعي
وكالات
dostor.org/2111023

كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة تعتزم جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب «للفحص المشدد».

وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة، البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص، سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمس السابقة في نموذج طلب التأشيرة.

ومن المفترض أن تنشر وزارة الخارجية الاقتراحات في مذكرة في السجل الاتحادي، اليوم الجمعة، للحصول على موافقة مكتب الإدارة والميزانية، وسيكون التعليق على الاقتراحات متاحًا لمدة 60 يومًا.

وتدعم الاقتراحات تعهدًا، قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016، بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية، ودعوته لفحص مشدد للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها لا تعتزم سؤال معظم طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسئولين بشأن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل دوري.

وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات، سُيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد، أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.

ads
موضوعات متعلقة

أمريكا: قد نعلق عقوبات التأشيرة عند تعلق الأمر بالمصالح القومية

«ترامب»: العالم يسخر من وسائل الإعلام الأمريكية

إسرائيل تعلن استعدادها لبدء مفاوضات مباشرة مع فلسطين

واشنطن ستطالب راغبي الحصول على تأشيرة ببياناتهم على شبكات التواصل

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ حوالي 21 ساعة

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ 4 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ 4 أيام

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ 5 أيام

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

منذ 6 أيام

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

الآن

شاهد.. لحظة وصول السيد البدوى للإدلاء بصوته فى انتخابات الوفد

«حماس» تستعد لفتح حوار مع الإدارة الأمريكية

«التنبؤ بالفيضان»: لا أمطار اليوم وغدًا على السواحل والمحافظات

الخارجية الروسية تستدعي سفراء 9 دول بالاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

ألبومات الصور

الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة

قيادات «الهندسية والمقاولون العرب» يصلون الجمعة بمنتجع الجلالة

شاهد.. لحظة إدلاء السيد البدوي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد

صور.. تامر حسني يصل مطار جدة لإحياء حفله الأول بالسعودية

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

كشكول

الأزهر ينظم سلسلة ندوات لـ"شومان وعفيفى" بمعرض الكتاب

ننشر جدول امتحانات المستوي الرفيع للفصل الدراسي الثاني

محمد أنور عميدا لكلية صيدلة الأزهر بأسيوط

جامعة الفيوم تحدد موعد امتحانات الميدتيرم بعد عيد القيامة

طارق شوقي: نحتاج 14عام لتخريج أول دفعة بنظام التعليم الجديد

الأمصار

عاجل: إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال المطاطي خلال مواجهات في رام الله.

قوات الاحتلال تعلن رفع حالة التأهب للدرجة الثالثة في منطقة النقب وغلاف غزة.

ارتفاع معدل التضخم في فرنسا لأعلى مستوى في 5 سنوات

استشهاد محمود سعدي رحمي شرق غزة و هو الشهيد السابع و 550 اصابة

كتائب القسام في شمال غزة تعلن حمله للتبرع بالدم في مستشفيات الشمال وخاصه الاندونيسي بشكل عاجل لجميع أفرادها وكوادرها وذل

منوعات

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك