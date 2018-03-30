البورصة: 61.61% إجمالي تعاملات المصريين في مارس

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن أن تعاملات المصريين، خلال مارس، بلغت نسبة 61.61% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.28%، بينما سجل العرب 13.11% وذلك بعد استبعاد الصفقات خلال شهر مارس.



وأوضح التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 3.780.69 مليون جنيه خلال شهر مارس، بينما سجل تعاملات العرب صافى بيع بقيمة 928.55 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 9.598.02 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجلت تعاملات العرب صافى بيع قدره 801.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.