القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:56 م

وكيل «طاقة النواب» يزور شركة الحفر المصرية «EDC»

حمادة غلاب
حمادة غلاب
أشرف لاشين
dostor.org/2111020

أجرى النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، زيارة مفاجئة إلى شركة الحفر المصرية "EDC"، للاطلاع على كافة المستجدات الخاصة بالشركة، مؤكدا أنها شركة عالمية على الأراضي المصرية.

وأوضح "غلاب"، في تصريحات صحفية، أنه زار كافة ورش الهندسة والصيانة والمخازن الخاصة بالشركة، وشاهد المعدات العالمية التي تمتلكها، ما يؤكد أنها إحدى أهم الشركات العالمية والتي تعمل بالأيادي المصرية، ويجب الاهتمام والمحافظة عليها.

وأضاف "وكيل طاقة النواب" أن هذه الشركة كانت لها شريك أجنبي ولكن من خلال مجلس إدارة الشركة، تفاوضوا مع هذا الشريك والذي تخلى عن نسبته في الشركة مقابل مبلغ بسيط ما جعل الشركة مصرية مائة بالمائة.

وأشار إلى أن هذه الزيارات للشركات الحكومية المصرية تأتي للوقوف على أرض الواقع على كافة الأمور الخاصة بها، والتي هي ملك في الأساس للشعب، ويقع على أعضاء مجلس النواب مراقبتها.

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