قوانين جديدة في الصين لحماية حقوق الملكية الفكرية

أصدرت الصين قوانين جديدة تتعلق بنقل حقوق الملكية الفكرية من مؤسسات أو أفراد صينيين إلى مستثمرين أجانب وسط تصاعد التوتر عالميًا بشأن سرقة التكنولوجيا.



وتنص القوانين على أن تتولى الدولة مراجعة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموصلات المتكاملة والبرمجيات وأصناف النباتات الجديدة قبل تحويلها للخارج.



وقال المجلس إن التوجيهات تهدف إلى "ضمان الأمن القومى والمصالح العامة الكبرى".



وقال شانج شيشنج، المسئول فى مكتب الملكية الفكرية "إن إدخال التوجيهات خطوة مهمة لحماية الأمن القومي".



وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى أيضا مع القوانين الدولية، مشيرًا إلى "أنظمة مراجعة مشابهة فى الاتحاد الأوروبى واليابان".



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن عن رسوم جديدة على الواردات الصينية على خلفية "سرقة" ملكية فكرية، ما أجج المخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة.

