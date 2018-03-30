القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:56 م

ضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

دكتور محمود يوسف
دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2111018

تمكنت حملة تموينية مكبرة بالمنيا، من ضبط طن و250 كيلو أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، و22 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كانت الحملة برئاسة العقيد سراج الكومى، رئيس مباحث التموين، وإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، ضبط كل من حمادة.و.ن، 37 سنة، صاحب محل أسمدة، ومقيم بمركز ملوى؛ لقيامه بتجميع طن و250 كيلو من الأسمدة المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وضبطت الحملة سعيد.ج.ق، 69 سنة، صاحب محل جزارة، ومقيم فى مركز بنى مزار؛ لعرضه للبيع 22 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

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