«حرب» يشكر المصريين على المشاركة الايجابية فى «الرئاسية»

قدم أحمد حرب، عضو هيئة الأمانة العامة لـ«ائتلاف دعم مصر»، الشكر لجموع المصريين بصفة عامة، ولأهالي التبين و15 مايو بصفة خاصة، لمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسة 2018.



وقال حرب إن أهالي التبين ومايو بتكاتفهم وتلاحمهم أثبتوا للعالم أجمع كذب وزيف جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تروج الشائعات عن انتماء أغلب أهالي المنطقة لها، وكان الرد من خلال الاحتشاد أمام لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن، واكتمال العرس الديمقراطي الذي شاهده الجميع.



وأضاف حرب أن الانتخابات لم تكن لإجراء انتخاب منصب رئيس الجمهورية فقط، ولكنها كانت بمثابة تفويض لمسيرة نجاح لمن قاد مسيرة الوطن بكل نجاح واقتدار خلال الفترة الماضية.