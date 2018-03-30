مباحث المعادي تحرر سائقًا عقب اختطافه أمام المارة

تمكن الرائد إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، ومعاونوه، من تحرير سائق ميكروباص أجرة عقب اختطافه أمام الركاب.



كانت البداية عندما ورد اتصال تليفوني من الأهالي بقيام سيارة ربع نقل حمراء، يستقلها شخصان، بقطع الطريق على إحدى سيارات الأجرة الميكروباص، وقاموا بخطف قائدها.



وبإجراء التحريات، توصل ضباط مباحث المعادي إلى قيام عبدالمولى إسماعيل غزالي، 55 سنة، ومقيم بمدينة الوحدة الزهراء، ونجله إسماعيل عبدالمولى 30 سنة، بخطف المجني عليه مجدي عطية محمد، ومقيم بالبساتين، على إثر مشاجرة حدثت بين المجني عليه والأول على خلاف تحميل أحد الركاب من موقف الزهراء، وقاما بالتعدي عليه بالضرب وإصابته.