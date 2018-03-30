«الخشت»: جامعة القاهرة شاركت بفاعلية فى الانتخابات

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين، للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية وما أظهروه من حماس وإدراك للواجب الوطنى والمهمة التى يرتبط بها مستقبل مصر.



وقال -خلال اجتماع مجلس الجامعة- إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو النهوض بالاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار، واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تحافظ على مكانتها الدولية، مقدمًا التهنئة إلى عمداء الكليات، والوكلاء ورؤساء الأقسام، والأساتذة، وكل من له دور في تقدم الجامعة فى تصنيف "QS" الإنحليزي، بحصولها على ترتيب متميز فى عدد من التخصصات الأكاديمية، وصدارتها للجامعات المصرية فى التصنيف، حيث كشف التقرير عن عدة نقاط مهمة من بينها، زيادة عدد تخصصات جامعة القاهرة المصنفة إلى 16 تخصصًا عام 2018 بدلأ من 10 تخصصات فى عام 2017، حيث كانت الجامعة متقدمة في 10 تخصصات ودخول 6 تخصصات أخرى هذا العام، هي إدارة الأعمال واللغات والقانون والرياضيات والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية.



وهنأ رئيس جامعة القاهرة، المجتمع الجامعى، علي تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١٢٠١٥ للجامعة، والتي تشمل الأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة وهى تعد أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية.



وأشار إلى أهمية تركيز الجامعة علي المشروعات الكبرى، مثل الجامعة الدولية بالشيخ زايد، موضحًا أن الجامعة علي وشك وضع حجر الأساس لها، إلى جانب مشروع تطوير مستشفى أبوالريش والمبني الجنوبي لمعهد الأورام، ومستشفى قصر العينى الذى بدأت الجامعة فى خطوات التنفيذ الفعلية له ودعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة لتقديم العطاءات والخدمات الإستشارية فى أعمال التطوير، منوهًا إلى أن "وثيقة أمان المصريين" التي توفرها الجامعة للعاملين بها بقيمة 500 جنيه، هى متاحة لمن يرغب، علي أن يتم سداد قيمتها بالتقسيط علي مدار12 شهرأ.

