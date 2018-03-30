«الزراعة»: إنشاء مكتب لمتابعة الاستثمار في الأراضي المستصلحة

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا يحمل رقم 355 لسنة 2018 يتضمن" إنشاء مكتب لمتابعة مشاريع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي " بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويشكل، برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، وعدد من العاملين بالهيئة المذكورة من المتخصصين في المشروعات الاستثمارية، " أراضى، إنتاج حيواني، إنتاج داجنى ".



وحدد الوزير اختصاصات المكتب، بإعداد تقارير شهرية عن سير العمل، وحجم الانجازات في المشاريع الاستثمارية، وفقًا لدراسات الجدوى المقدمة إضافة إلى تلقى طلبات المستثمرين بالمعوقات، التي تواجههم، والعمل على تذليلها، وإعداد تقارير بذلك، وعرضها على نواب الوزير الثلاثة، كلا فيما يخصه تمهيدًا للعرض على الوزير.

