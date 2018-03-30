القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:51 م

اكتمال النصاب القانونى لانعقاد «عمومية الوفد»

حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير - سعيدة عامر - محمد الشريف
dostor.org/2111012

أعلن اللواء محمد الحسينى، أمين صندوق "الوفد" ورئيس اللجنة المسئولة عن الإعداد للجمعية العمومية، اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية العادية التى ستنتخب رئيس الوفد الجديد، والجمعية العمومية الطارئة التى سيجرى خلالها التصويت على تعديل لائحة الحزب المقترحة من الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد.

ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب "الوفد" الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته، حيث تم انقضاء دورتين لرئاسته منذ عام 2010 كل دورة أربع سنوات، وبالتالى لا يحق له الترشح مرة ثالثة وفقًا للائحة الجديدة.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب الحالى.
ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين هم كل من "بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى".

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