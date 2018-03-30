القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:49 م

جنوب سيناء تستعد للبطولة العربية لسباحة الزعانف بشرم الشيخ

البطولة العربية لسباحة
البطولة العربية لسباحة الزعانف
جنوب سيناء - زياد القلشى:
dostor.org/2111010

تستعد محافظة جنوب سيناء لاستقبال البطولة العربية للسباحة «بالزعانف والمولو»، التى ستقام فى الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل، بمشاركة 8 دول عربية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء.

وأكد الدكتور هشام ربيع، مدير البطولة، أن البطولة ستقام بحمام السباحة الأوليمبى في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 8 منتخابات عربية، تم تأكيد 6 منهم على المشاركة، ولم يتبق إلا دولتى الإمارات والسعودية فى انتظار تأكيدهم من عدمه.

وأوضح أن المشاركين فى البطولة يتعدى عددهم 150 سباح، يتنافسون على الفوز بالبطولة العربية،
وأشار إلى أن الدول التى أكدت حضورها هى الجزائر والمغرب والأردن وفلسطين وليبيا، بالاضافة إلى مصر البلد المضيف، ويتبقى السعودية والإمارات لم تأكدا المشاركة حتى اليوم الجمعة.

جنوب سيناء تستعد للبطولة العربية لسباحة الزعانف بشرم الشيخ
جنوب سيناء تستعد للبطولة العربية لسباحة الزعانف بشرم الشيخ
جنوب سيناء تستعد للبطولة العربية لسباحة الزعانف بشرم الشيخ
جنوب سيناء تستعد للبطولة العربية لسباحة الزعانف بشرم الشيخ
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