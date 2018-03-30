الأحد.. صرف «معاشات» أبريل

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مسئولي صندوقى التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل، الأحد المقبل، بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.



وصرحت أن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين، وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه.



وأكدت أنه مع اقتراب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرًا على أصحاب المعاشات المستفيدين سوف يتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من غد الأحد 2018.



