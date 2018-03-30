القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الجمعة 30/مارس/2018 - 02:48 م

استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة 550 فى «يوم الأرض»

استشهاد فلسطينيين
استشهاد فلسطينيين
أ ش أ
dostor.org/2111008

استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة في «مسيرة العودة».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بقطاع غزة، على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، في بيان صحفي، باستشهاد المواطن محمود سعدي رحمي، بشرق قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7 حتى الآن، ووقوع 550 إصابة بجروح مختلفة، واستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وزحف الآلاف من الشعب الفلسطيني، منذ صباح اليوم الجمعة، إلى «مخيمات العودة» على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي تتزامن مع إحياء «يوم الأرض»، الذي يحل في 30 مارس كل عام.

فيما أعلن جيش الاحتلال كافة المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر أعدادا كبيرة من قواته على طول الشريط الحدودي، لمنع المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، من الاقتراب من السلك الفاصل، تجنبًا لوصولهم إلى داخل المواقع الإسرائيلية.

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