عودة حركة المرور لطبيعتها وفتح الطرق الصحراوية بقنا

عادت حركة المرور لطبيعتها في الطريق الصحراوي الغربي والشرقي بقنا، وفتحت إدارة المرور الطريقين، بعد اختفاء العاصفة الترابية التي ضربت قنا، مساء الأربعاء.



وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، قرر غلق الطرق الصحراوية بقنا، بسبب حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وتسببت في إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق قنا – سوهاج، ومصرع مواطن في دشنا بعد أن سقطت فوقه نخلة، واشتعال النيران في قرابة 26 منزلًا وحوشًا ومصنعًا ونخيلًا بمناطق متفرقة في قنا.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتسجل محافظة قنا 25 درجة للعظمى و14 للصغرى.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.