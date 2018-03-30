القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
محافظات
الجمعة 30/مارس/2018 - 02:48 م

عودة حركة المرور لطبيعتها وفتح الطرق الصحراوية بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
قنا - اسلام البكرى
dostor.org/2111007

عادت حركة المرور لطبيعتها في الطريق الصحراوي الغربي والشرقي بقنا، وفتحت إدارة المرور الطريقين، بعد اختفاء العاصفة الترابية التي ضربت قنا، مساء الأربعاء.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، قرر غلق الطرق الصحراوية بقنا، بسبب حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وتسببت في إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق قنا – سوهاج، ومصرع مواطن في دشنا بعد أن سقطت فوقه نخلة، واشتعال النيران في قرابة 26 منزلًا وحوشًا ومصنعًا ونخيلًا بمناطق متفرقة في قنا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتسجل محافظة قنا 25 درجة للعظمى و14 للصغرى.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ads
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

شاهد.. لحظة وصول السيد البدوى للإدلاء بصوته فى انتخابات الوفد

«حماس» تستعد لفتح حوار مع الإدارة الأمريكية

«التنبؤ بالفيضان»: لا أمطار اليوم وغدًا على السواحل والمحافظات

الخارجية الروسية تستدعي سفراء 9 دول بالاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

ألبومات الصور

الوفديون يختارون رئيسًا جديدًا لبيت الأمة

قيادات «الهندسية والمقاولون العرب» يصلون الجمعة بمنتجع الجلالة

شاهد.. لحظة إدلاء السيد البدوي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد

صور.. تامر حسني يصل مطار جدة لإحياء حفله الأول بالسعودية

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

انتقادات واسعة لمايا دياب على «انستجرام» والسبب صورة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

كواليس صفقات صلاح دياب السرية مع الأتراك

كشكول

الأزهر ينظم سلسلة ندوات لـ"شومان وعفيفى" بمعرض الكتاب

ننشر جدول امتحانات المستوي الرفيع للفصل الدراسي الثاني

محمد أنور عميدا لكلية صيدلة الأزهر بأسيوط

جامعة الفيوم تحدد موعد امتحانات الميدتيرم بعد عيد القيامة

طارق شوقي: نحتاج 14عام لتخريج أول دفعة بنظام التعليم الجديد

الأمصار

عاجل: إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال المطاطي خلال مواجهات في رام الله.

قوات الاحتلال تعلن رفع حالة التأهب للدرجة الثالثة في منطقة النقب وغلاف غزة.

ارتفاع معدل التضخم في فرنسا لأعلى مستوى في 5 سنوات

استشهاد محمود سعدي رحمي شرق غزة و هو الشهيد السابع و 550 اصابة

كتائب القسام في شمال غزة تعلن حمله للتبرع بالدم في مستشفيات الشمال وخاصه الاندونيسي بشكل عاجل لجميع أفرادها وكوادرها وذل

منوعات

«الضفدع الزجاجى».. الأب الحارس لأبنائه 24 ساعة

هذا ما فعله أمريكى دخل النمر سيارته!

محافظ يعرض «بدلة العاصفة» على فيس بوك.. ونشطاء: وديّها OLX

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك