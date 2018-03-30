أبرزهن «العقرب».. تعرف على أنثى الأبراج الأكثر شهوانية

لا شك أن الحياة الجنسية تُعد من الأمور المهمة لدى غالبية السيدات، اللاتي يسعين إلى إقامة علاقات مرضية مع شركاء حياتهن.



ومن خلال سؤال خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن أنثى الأبراج الأكثر شهوانية، أوضحت أن الدائرة التى تحتوى على اثنى عشر برجا يتواجد الثور والعقرب على محور الجن الشهوانى. والأبراج الأكثر ميلا للعلاقات الجنسية:



أنثى الثور

قوية جسديا، وترى أن العلاقة الجنسية ضرورية لتلبية احتياجات الجسد مثل المال والأكل.



أنثى العقرب

تتمنى فى قرارة نفسها لو كانت رجلا، ولذلك فهى تعتبر قمة نجاحها أن تستخدم أنثوتها الجامحة فى العلاقات الجنسية من أجل تحقيق مصالحها الشخصية والتأثير على الرجال.



أنثى الحوت

رومانسية إلى الحد الروحانى، تتزوج كثيرا، تهوى السيطرة على الرجال فى إطار العلاقات الشرعية، وترى أن الوسيلة الوحيدة لإرضاء ذاتها الجسدية هى الزواج حتى تسيطر على الشخص بحبها وعشقها ونعومتها الفاتنة.